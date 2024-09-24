Пропаганда чайлдфри иностранными гражданами будет грозить выдворением из России

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Пропаганда движения чайлдфри со стороны иностранных граждан, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить арестом и выдворением за пределы России. Это следует из законопроекта, который будет внесен в Госдуму во вторник, сообщает РИА Новости.

Изменения внесут в статью КоАП РФ, посвященную ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Сейчас по закону такие действия со стороны иностранных граждан грозят штрафом от 50 до 100 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России либо арестом на срок до 15 суток также с выдворением.

Если речь идет о пропаганде среди несовершеннолетних или с использованием интернета и СМИ, то верхняя и нижняя границы штрафов повышаются вдвое. Если же пропаганда среди несовершеннолетних совершается одновременно и через интернет, то иностранцу, помимо выдворения, грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей.

Законопроект предлагает предусмотреть такие же санкции за пропаганду идеологии чайлдфри со стороны иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что штрафы за пропаганду движения чайлдфри в России могут составить до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что административную ответственность планируется ввести по аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смены пола.

Кроме того, в рамках проекта, касающегося чайлдфри, власти также могут запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

23 сентября кабмин поддержал соответствующий законопроект с учетом всех замечаний. Его концепция направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите. В случае полного утверждения этой инициативы изменения будут внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри – это зарубежный и враждебный проект, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства.

Она также отметила, что власти не допустят нарушения прав женщин, однако речь идет о навязывании чужой идеологии. Как утверждает Матвиенко, запрет пропаганды движения чайлдфри должен сопровождаться грамотной демографической политикой.