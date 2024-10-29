Милонов оценил идею о переводе женщин на удаленку с целью повышения рождаемости

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что будет рад любым мерам, призванным повысить рождаемость в стране. Так в беседе с RT он прокомментировал идею о возможности предоставления женщинам права на удаленную работу с этой целью.

"Не берусь судить, насколько эта мера поможет деторождению. Как минимум для рождения ребенка нужны двое. Допустим, если потенциальная мама будет работать из дома, а папа будет на вахте или в командировке, то могут возникнуть некоторые сложности", – отметил депутат.

Парламентарий назвал расширение практики удаленной работы "правильной вещью". Он также обратил внимание, что переходить на такой формат деятельности могут представители обоих полов, если это позволяет их специальность.

При этом Милонов напомнил, что любую общественную инициативу необходимо рассматривать в порядке, установленном законом. В случае серьезного настроя активистов они смогут пройти этот процесс не просто в формате декларации, а вдумчиво и серьезно, резюмировал депутат.

С данной инициативой выступили представители общероссийского общественного движения "Ветераны России". Они направили соответствующее предложение председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко.

"Ветераны России" полагают, что эта инициатива может стать эффективной мерой для повышения рождаемости, учитывая, что миллионы женщин трудятся в таких сферах, как бухгалтерия, маркетинг, IT и даже на некоторых должностях государственной службы.

