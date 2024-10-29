"Ветераны России" предложили расширить права женщин на удаленную работу

Фото: depositphotos/racorn

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает расширить права женщин на удаленную работу по их желанию с целью повысить рождаемость в стране. Движение напомнило, что это одна из приоритетных задач, обозначенных Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение направлено председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.

По мнению "Ветеранов России", эта инициатива может стать эффективной мерой для повышения рождаемости, учитывая, что миллионы женщин трудятся в таких сферах, как бухгалтерия, маркетинг, IT и даже на некоторых должностях в государственной службе.

"Исследования показывают, что женщины, работающие удаленно, чаще решаются на рождение детей, что подтверждает необходимость внедрения гибких условий труда для этой категории сотрудников", – говорится в документе.

Движение уверяет, что создание комфортных условий для женщин, которые хотят совмещать профессиональную деятельность с материнством, будет способствовать укреплению демографической ситуации в России.

Ранее председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что для того, чтобы студенты вступали в браки и рожали детей, необходимо обеспечить их базовые потребности.

Она отметила, что 24 октября был принят в первом чтении законопроект о бюджете, согласно которому для 41 региона с низким коэффициентом рождаемости выделено 12,5 миллиарда рублей ежегодно на следующие три года. В проекте также прописаны меры, куда необходимо направить эти средства. Так, например, регионы, получившие данную субсидию, будут "вправе дать эти деньги студенческим семьям" на социальную няню и арендное жилье.

До этого Останина назвала неуместной идею о введении налога на бездетность в РФ. По ее словам, пока в стране не обеспечены социальные гарантии, преждевременно говорить о подобном налоге.