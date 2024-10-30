Депутат Буцкая: тренд на "лотосовые роды" может привести к всплеску летальных случаев

Фото: depositphotos/Bork

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая призвала россиянок отказаться от тренда на "лотосовые роды", так как это может привести к всплеску летальных случаев. Об этом она заявила в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Практика "лотосовых родов", зародившаяся в 1990-е годы на Бали, подразумевает, что после родов женщина не отрезает пуповину, а ждет, когда она сама пересохнет и отвалится. Утверждалось, что после такого ребенок якобы будет менее агрессивным, а также получит "связь с космосом".

Подобные услуги предлагают частные клиники. Сам процесс длится от нескольких часов до 10 дней. Цена услуги в России оценивается в примерно 200 тысяч рублей.

Буцкая указала, что нужно рожать традиционными методами, а подобные тренды лишь порождают моду на другие виды – в воде, с частной акушеркой по видеосвязи или помощником.

"Такие эксперименты могут привести к летальным случаям как для мамочек, так и для малышей", – указала она.

Также в Госдуме призвали меньше обращать внимания на советы знаменитостей и стараться не подражать каждому их шагу. Так Буцкая прокомментировала поступок певицы Сати Казановы, которая родила таким образом своего первого ребенка.



В беседе с телеграм-каналом врач Юрий Серебрянский указал, что такая процедура особо опасна для младенца, так как это влечет за собой гнойное воспаление и последующую операцию.

"Даже звери перегрызают своему потомству пуповину", – заключил врач.

В России зафиксировали минимальную за всю историю страны младенческую смертность – 4 случая на тысячу родившихся, отметил Владимир Путин. Он добавил, что за последние годы в стране создана система современных перинатальных центров, включая 175 учреждений по всей стране.