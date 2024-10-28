Младенческая смертность в Москве снизилась в 2,5 раза с 2010 года

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Младенческая смертность в Москве снизилась в 2,5 раза за время, прошедшее с 2010 года, сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Вместе с тем за это время в городе в 1,5 раза уменьшилось количество погибших от болезней системы кровообращения и более чем на 10% – от злокачественных новообразований.

При этом ожидаемая продолжительность жизни в Москве превышает 79 лет, подчеркнул Хрипун.

Ранее в России был зафиксирован самый низкий уровень смертности младенцев за всю историю страны. Достигнуть такого прогресса удалось благодаря четко выстроенной здравоохранительной системе, подчеркивал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Также прогнозируется, что в 2025 году смертность в России должна уменьшиться до 12,7 промилле. Речь идет о показателе смерти от всех причин на 1 000 населения.

