Смертность в России должна снизиться до 12,7 промилле в 2025 году

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Смертность на территории РФ должна уменьшиться до 12,7 промилле в 2025 году. Об этом говорится в паспорте государственной программы РФ, передает ТАСС.

Речь идет о показателе смерти от всех причин на 1 000 населения.

Ранее в России зафиксировали самый низкий уровень смертности младенцев за всю историю страны. Такой прогресс достигнут благодаря четко выстроенной здравоохранительной системе, отметил министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Между тем в РФ реализуется набор мер по улучшению демографической обстановки, однако этот комплекс не имеет сиюминутного эффекта, поэтому ситуация с рождаемостью в России некоторое время будет оставаться напряженной, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

