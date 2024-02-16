Естественная убыль населения в РФ снизилась на 17,4% в 2023 году

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Естественная убыль населения России с января по декабрь 2023 года снизилась на 17,4% (495,3 тысячи человек) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщается на сайте Росстата.

По данным ведомства, за весь прошлый год в стране родились 1,265 миллиона детей, умерли 1,306 миллиона человек, зарегистрировано 946 тысяч браков и 683,6 тысячи разводов. Таким образом, естественная убыль – 495,3 тысячи человек, что на 17,41% меньше, чем за 2022 год.

Кроме того, в Росстате отметили, что смертность в 2023 году уменьшилась на 7,64%, а рождаемость – на 3,2%. В декабре прошлого года родились 102,5 тысячи детей, умерли 159 тысяч человек, зарегистрированы 77 тысяч браков и 58,9 тысячи разводов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принимаемые меры для улучшения в стране демографической ситуации еще не дали желаемого результата. Он добавил, что вопрос демографии является одним из приоритетных направлений работы российского правительства, уточнив, что не существует "панацеи или волшебной таблетки", поэтому мгновенного результата добиться не получится.

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