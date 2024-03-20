Общая смертность населения России сократилась на 7% в 2023 году

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Показатель общей смертности населения РФ снизился на 7% за прошлый год. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Евгений Камзин в ходе выступления на парламентских слушаниях в Совфеде о ходе реализации стратегии пространственного развития страны до 2025 года.

"Это лучшее значение со времен пережитой нами пандемии коронавирусной инфекции", – цитирует его ТАСС.

Ранее в Росстате указали, что естественная убыль населения РФ за 2023 год снизилась на 17,4% (495,3 тысячи человек) по сравнению с таким же периодом 2022-го. Согласно данным ведомства, в прошлом году смертность уменьшилась на 7,64%, а рождаемость – на 3,2%. В декабре 2023-го родились 102,5 тысячи детей, умерли 159 тысяч человек, зарегистрировали 77 тысяч браков и 58,9 тысячи разводов.

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