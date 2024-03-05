05 марта, 14:48Общество
Население Подмосковья увеличилось на 1 млн человек за 5 лет
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Численность населения Московской области увеличилась на один миллион человек за пять лет. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии закладки камня в фундамент Балашихинской областной больницы.
"Продолжительность жизни (в Подмосковье. – Прим. ред.) больше, чем по РФ за 2023 год. (Она составляет. – Прим. ред.) 74,6 года, это на 1,1 года больше, чем по РФ", – цитирует ее ТАСС.
Ранее сообщалось, что естественная убыль населения РФ за прошлый год снизилась на 17,4% (495,3 тысячи человек). По информации Росстата, в 2023 году также снизилась смертность на 7,64%, а рождаемость – на 3,2%. В декабре прошлого года родились 102,5 тысячи детей, умерли 159 тысяч человек, зарегистрировали 77 тысяч браков и 58,9 тысячи разводов.
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