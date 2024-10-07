Мурашко: человек может прожить 120 лет при соблюдении определенных установок

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Человек может прожить 120 лет, это заложено в нем генетически. Однако, чтобы добиться этого, необходимо соблюдать определенные установки, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, многие ли люди в настоящий период могут дожить до этого возраста. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы ведомства, человека необходимо обучить, чтобы он смог вместе с врачами заниматься профилактикой своих заболеваний. Так, 60% факторов развития болезни можно было бы предотвратить, если бы люди не нарушали принципов здорового образа жизни, отметил министр.

Вместе с тем, как указано в паспорте государственной программы РФ, смертность на территории РФ должна уменьшиться до 12,7 промилле уже в 2025 году. Речь идет о показателе смерти от любых причин на 1 000 населения.

В России также был зафиксирован самый низкий уровень смертности младенцев за всю историю страны. Такой прогресс достигнут благодаря четко выстроенной здравоохранительной системе, отмечал Мурашко.