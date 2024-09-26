26 сентября, 11:27Общество
Мурашко заявил, что более 80% заболевших раком детей выживают в России
Фото: kremlin.ru
Более 80% детей в России со злокачественными новообразованиями выживают, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на конгрессе "Актуальные вопросы детской онкологии и детской онкохирургии".
По его словам, Россия находится в лидерской группе по выживаемости детей при злокачественных новообразованиях среди развитых стран.
"Благодаря последовательной работе по созданию современной инфраструктуры оказания онкологической и гематологической помощи детям и повышению доступности самых современных технологий оказания медицинском помощи детям этот показатель составляет более 80%", – сказал Мурашко.
Министр добавил, что инфраструктура детской онкологической службы продолжает развиваться. С 2019 года в эксплуатацию ввели пять объектов здравоохранения.
Ранее сообщалось, что на территории Международного медицинского кластера в центре инноваций "Сколково" строители продолжают возводить два новых корпуса для Московской городской онкологической больницы.
Один из корпусов будет иметь амбулаторно-стационарный профиль. В помещениях второго корпуса разместятся операционное и реанимационное отделения больницы. Завершить строительство планируется уже в 2025 году.
Расширение площадей позволит одной из лучших онкоклиник страны реализовать целый ряд важных проектов, в том числе создать центр амбулаторной онкологической помощи, центр опухолей костей и мягких тканей, отделения лучевой, функциональной и эндоскопической диагностики, а также дневной стационар химиотерапии и кабинет трансфузиологии.
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