Мурашко заявил, что более 80% заболевших раком детей выживают в России

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Более 80% детей в России со злокачественными новообразованиями выживают, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на конгрессе "Актуальные вопросы детской онкологии и детской онкохирургии".

По его словам, Россия находится в лидерской группе по выживаемости детей при злокачественных новообразованиях среди развитых стран.

"Благодаря последовательной работе по созданию современной инфраструктуры оказания онкологической и гематологической помощи детям и повышению доступности самых современных технологий оказания медицинском помощи детям этот показатель составляет более 80%", – сказал Мурашко.

Министр добавил, что инфраструктура детской онкологической службы продолжает развиваться. С 2019 года в эксплуатацию ввели пять объектов здравоохранения.

Ранее сообщалось, что на территории Международного медицинского кластера в центре инноваций "Сколково" строители продолжают возводить два новых корпуса для Московской городской онкологической больницы.

Один из корпусов будет иметь амбулаторно-стационарный профиль. В помещениях второго корпуса разместятся операционное и реанимационное отделения больницы. Завершить строительство планируется уже в 2025 году.

Расширение площадей позволит одной из лучших онкоклиник страны реализовать целый ряд важных проектов, в том числе создать центр амбулаторной онкологической помощи, центр опухолей костей и мягких тканей, отделения лучевой, функциональной и эндоскопической диагностики, а также дневной стационар химиотерапии и кабинет трансфузиологии.