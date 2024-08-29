Картавцева: новые корпуса Московской онкологической больницы № 62 готовы более чем на 60%

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Председатель комиссии Мосгородумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева рассказала о строительстве одного из важнейших новых объектов высокотехнологичной медицины Москвы.

На территории Международного медицинского кластера в центре инноваций "Сколково" строители продолжают возводить два новых корпуса для Московской городской онкологической больницы. Один из корпусов будет иметь амбулаторно-стационарный профиль. В помещениях второго корпуса разместятся операционное и реанимационное отделения больницы. Завершить строительство планируется уже в 2025 году.

Расширение площадей позволит одной из лучших онкоклиник страны реализовать целый ряд важных проектов, в том числе создать центр амбулаторной онкологической помощи, центр опухолей костей и мягких тканей, отделения лучевой, функциональной и эндоскопической диагностики, а также дневной стационар химиотерапии и кабинет трансфузиологии.

Лариса Картавцева уточнила, что в операционно-реанимационном корпусе, помимо операционных и отделения интенсивной терапии, будут располагаться лаборатории патоморфологии, онкогенетики и онкоцитологии.

"Здравоохранение Москвы всего за несколько лет сделало огромный шаг вперед. Динамично развивается как медицина первичного звена, так и высокотехнологичные клиники, которые позволяют медикам уверенно браться даже за самые сложные случаи. С 2010 года мы в пять раз увеличили объемы оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи по 20 ключевым профилям – от онкологии и сердечно-сосудистой хирургии до нейрохирургии и трансплантаций. Более того, москвичам бесплатно стали доступны робот-ассистированные операции, протонная терапия и другие сложные и уникальные методы лечения. Мы продолжим работать над тем, чтобы передовые достижения медицины были доступны жителям всех районов", – сообщила Картавцева.

Картавцева ранее рассказала, что во дворе дома на Шенкурском проезде установили "лежачего полицейского". По ее словам, жители неоднократно обращались с просьбой об установке искусственной дорожной неровности, чтобы остановить безответственных водителей, которые ездят вдоль длинного дома, не соблюдая установленный скоростной режим.

