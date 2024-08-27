Депутат МГД Картавцева рассказала о транспортной доступности в СВАО

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Обновленная развязка на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе позволит жителям районов Лианозово и Бибирево передвигаться быстрее. Об этом Агентству "Москва" сообщила депутат Мосгордумы Лариса Картавцева.

"Работы подходят к завершению. Оба путепровода уже готовы на 100%. Продолжаются работы по укладке дорожного покрытия (готовность 90%) и обустройству ливневых камер и стоков (80%), а также установке наружного освещения (95%). И, конечно, на финальном этапе рабочие проведут благоустройство 4,4 га прилегающих к развязке территорий. Уверена, что к осени все работы будут успешно завершены и на северо-востоке Москвы появится еще одна удобная и современная дорожная развязка", – сказала Картавцева.

Она напомнила, что транспортную развязку строители начали модернизировать в 2020 году. Несмотря на сложности с грунтами, подрядчику удалось реализовать проект, включающий в себя создание двух прямых путепроводов, обеспечивающих непрерывное прямое движение по Алтуфьевскому шоссе. Также строители обустроили 10 съездов развязки: шесть из них запущено в 2021–2023 годах.

Кроме этого, проведено переустройство 25,5 километра сетей связи и 1-километрового участка высоковольтной линии электропередачи, строительство почти 5 км сети ливневой канализации, создана новая система освещения.

Ранее Картавцева встретилась с жильцами дома 6 по улице Лескова для обсуждения нюансов грядущего комплексного благоустройства дворовой территории.