Собянин осмотрел ход благоустройства спорткластера и модернизации двух поликлиник в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства спортивного кластера и зоны отдыха в районе Котловка, а также работ по обновлению детской и взрослой поликлиник на Азовской улице в районе Зюзино.

"Я думаю, что здесь будет очень популярная площадка. Рядом много жилых домов. Даже из домов приятно посмотреть, как все благоустроили красиво", – заявил мэр, общаясь с гражданами, занимающимися на новых площадках спортивного кластера в районе Котловка.

После этого Собянин осмотрел ход работ по реконструкции детской и взрослой поликлиник на Азовской улице и пообщался с местными жителями района Зюзино, рассказав им о программе обновления столичных поликлиник. Так, по его словам, уже около 200 медучреждений было модернизировано, а еще 140 – ожидают реконструкции. В этом году, как он утверждает, приведут в порядок около 100 поликлиник.

Мэр добавил, что в детской и взрослой поликлиниках на Азовской улице уже привезли новое медоборудование, поэтому в скором времени медучреждения будут принимать пациентов.

Спортивный кластер и зона отдыха, расположенные на площади 19 гектаров, являются продолжением работ по формированию единого рекреационного пространства в пойме рек Котловки и Коршунихи, которые были запущены еще в прошлом году. Сейчас благоустройство в рамках данного проекта выполнено на 90%. Завершить его должны до конца августа.

На данный момент специалисты обустроили футбольное поле с искусственным газоном, площадки для баскетбола и настольного тенниса, а также планируется создание воркаут-городка с 66 уличными тренажерами, в том числе для кардиоупражнений и занятий боксом. Другую часть спорткластера займет полоса препятствий под названием "ниндзя". Кроме того, появится детская площадка с качелями и пункт бесплатного проката спортинвентаря. Для любителей прогулок пешеходные маршруты, сформированные в 2023 году, продлят от Нахимовского проспекта до Ремизовой улицы.

В свою очередь, модернизация трехэтажного филиала № 2 детской городской поликлиники № 69, площадь которого составляет свыше 1,9 тысячи квадратных метров, началась в ноябре прошлого года, а завершить работы специалисты должны осенью этого года. Мощность медучреждения после реконструкции достигнет 354 посещения в смену.

При этом в рамках данных работ здание поликлиники будет почти полностью перестроено. После ремонта там обустроят специальные кабинеты, которых раньше не было, – ЭКГ и исследования функции внешнего дыхания. Для родителей организуют комнату здорового ребенка для обучения по уходу за малышами. Также в медучреждении появится больше процедурных кабинетов и помещений для вакцинопрофилактики.

Специалисты не обошли стороной и четырехэтажный филиал № 5 городской поликлиники № 2, который также модернизируют и отремонтируют под новый московский стандарт. Мощность медучреждения после реконструкции составит 673 посещения в смену. В здании появится больше процедурных кабинетов. Так, вместо двух помещений будет три кабинета, а вместо 10 кабинетов врачей общей практики их станет 20. Также увеличится количество помещений для манипуляционных врачей общей практики – вместо двух их будет пять. Планируется дополнительно организовать зоны профилактики и открыть аптечный пункт.

С 2011 года в Москве было построено и реконструировано более 200 спортивных объектов в рамках программы "Спорт Москвы", о чем сообщил Собянин. По его словам, в планах до 2030 года построить и реконструировать еще свыше 200 капитальных спортивных объектов. В частности, будет продолжено развитие территории "Лужников", где откроют дворец спорта и спортивно-стрелковый клуб.

Особое внимание власти уделяют развитию спорта в районах. Так, число построенных для горожан ФОКов за последние 13 лет превысило 150, а к 2030 году увеличится минимум в два раза. К примеру, в будущем москвичам станут доступны ФОКи в районе Гольяново на Алтайской улице, в районе Южное Бутово на улице Остафьевской, в Алексеевском районе на улице Павла Корчагина и в других районах.

