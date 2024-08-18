Собянин: инфраструктура для занятий спортом есть почти в каждом районе Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал об обновлении и создании скейт-парков, памп-треков и специальных трасс для активного отдыха молодых жителей и гостей столицы в рамках комплексного благоустройства дворов и общественных пространств. Его слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что инфраструктура для занятий различными видами спорта, в том числе и экстремальными, есть почти в каждом районе. Собянин сообщил, что в 2023 году рядом с станцией "Сокольники" Большой кольцевой линии метро был организован памп-трек и скейт-парк.

Кроме того, как он утверждает, площадки для скейтбордистов и любителей самокатов обустроили рядом с станциями метро "Физтех" в районе Северный и "Пыхтино" в ТиНАО. Также для горожан открылся современный скейт-парк в Бибирево на пересечении Белозерской улицы и Подушкинского переулка.

Более того, во время благоустройства парка "Яуза" было построено три новейших памп-трека и два скейт-парка. Площадки для подобных видов спорта есть и на территории парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки.

В этом году, по словам мэра, специалисты должны возвести спортивный кластер на Лукинской улице, где можно будет кататься на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах.

Недавно Собянин рассказал, что с 2011 года в Москве было построено и реконструировано более 200 спортивных объектов в рамках программы "Спорт Москвы". По его словам, в планах до 2030 года построить и реконструировать еще свыше 200 капитальных спортивных объектов. В частности, будет продолжено развитие территории "Лужников", где откроют дворец спорта и спортивно-стрелковый клуб.

Особое внимание власти уделяют развитию спорта в районах. Так, число построенных для горожан ФОКов за последние 13 лет превысило 150, а к 2030 году увеличится минимум в два раза. К примеру, в будущем москвичам станут доступны ФОКи в районе Гольяново на Алтайской улице, в районе Южное Бутово на улице Остафьевской, в Алексеевском районе на улице Павла Корчагина и в других районах.

