Сергей Собянин рассказал о работе детских эндоскопических центров Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты провели свыше пяти тысяч исследований за полгода работы детских эндоскопических центров Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр Москвы напомнил, что два таких центра были впервые открыты в столице 2024 году. Они начали действовать на базе Морозовской больницы и в ДГКБ имени З. А. Башляевой. Там были созданы комфортные условия для диагностики пищеварительной системы. Теперь пациенты на посещение медучреждения тратят лишь несколько часов, отметил градоначальник. При этом результаты исследования сразу загружаются в их электронные медкарты.



Собянин подчеркнул, что после каждой диагностики ребенок и его родители получают консультацию гастроэнтеролога. В том случае, если врач считает, что пациент нуждается в госпитализации или малоинвазивной операции, его могут направить в стационар в тот же день.



Направление в эндоцентр дети получают от гастроэнтеролога в городской детской поликлинике. Однако записать пациента на прием может не только врач, но и сами родители по направлению. Сделать это можно через порталы mos.ru и emias.info или мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за последние три года специалисты столичных эндоскопических центров выявили более 7 тысяч случаев онкозаболеваний, из которых примерно каждый третий, – на нулевой и ранней стадиях. Она отметила, что некоторые заболевания проходят бессимптомно, но их удается выявить именно благодаря эндоскопическим исследованиям.