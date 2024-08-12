Рак на нулевой и ранней стадиях стал чаще выявляться в эндоцентрах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 7 тысяч случаев онкозаболеваний, из которых примерно каждый третий, – на нулевой и ранней стадиях, выявили специалисты столичных эндоскопических центров за последние три года. Об этом сообщает Агентство"Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, сейчас в городе функционируют четыре эндоцентра, которые специализируются на онкологии: на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, городской клинической больницы имени Буянова, Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и Московского клинического научного центра имени Логинова. Заммэра уточнила, что они провели уже около 600 тысяч исследований.

Ракова также объяснила, что некоторые заболевания проходят бессимптомно, например рак желудочно-кишечного тракта на первоначальной стадии. Однако, как она утверждает, их удается выявить именно благодаря эндоскопическим исследованиям.

Ранее ученые РТУ МИРЭА разработали препарат на основе хлорина, который позволит улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний. По словам исследователей, препарат создан на основе природоподобных технологий, что делает его намного безопаснее аналогов.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть получены к концу 2024 года. Он уточнил, что после этого специалисты смогут приступить к проведению клинических испытаний.

