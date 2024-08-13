Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Еще четыре региона подключились к столичной платформе "МосМедИИ". Теперь пользоваться сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для обработки лучевых исследований могут медики из шести субъектов РФ, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В начале 2024 года мы приняли решение делиться технологиями компьютерного зрения и открыли врачам из регионов России доступ к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта для быстрой интерпретации компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм", – отметила вице-мэр.

Сейчас к Воронежской и Московской областям присоединились Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

На платформе "МосМедИИ" работают 17 сервисов искусственного интеллекта, которые помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний. Нейросети отмечают на медицинском изображении области возможных патологий цветовыми подсказками.

По словам главного рентгенолога столицы, директора Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева, с 2020 года Москва сотрудничает с разработчиками сервисов ИИ. Основное отличие РФ в этой области от других стран состоит в том, что российские специалисты знают цель использования нейросети и получают от этого пользу.

Также в результате работы появились 11 национальных стандартов и три предстандарта в сфере применения ИИ в лучевой диагностике.

Кроме того, специалистам удалось разработать и внедрить уникальную научную методологию, в рамках которой было подготовлено более 300 эталонных наборов данных. Вместе с тем в РФ создали официальную библиотеку ИИ-сервисов для сферы здравоохранения.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект будет базовой медицинской технологией в Москве. По словам Сергея Собянина, все московские врачи получат надежных цифровых помощников, которые подскажут оптимальную тактику лечения пациентов.

