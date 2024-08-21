Депутат МГД Картавцева обсудила с жителями улицы Лескова вопросы благоустройства двора

Фото: Агентство "Москва"/Диана Тихонова

Депутат Московской городской думы (МГД) Лариса Картавцева встретилась с жильцами дома 6 по улице Лескова для обсуждения нюансов грядущего комплексного благоустройства дворовой территории, передает Агентство "Москва".

Работы запланированы на 2025 год. Местные жители рассказали депутату, каким они хотят видеть свой двор после завершения его реконструкции. Прежде всего они отметили, что территория должна стать более зеленой и ухоженной. Они полностью поддержали стандартный пакет работ по приведению в порядок московских дворов, включающий полную замену асфальта и бортового камня, обустройство современных спортивных и детских площадок, модернизацию уличного освещения. Также проектировщики учтут в паспорте благоустройства пожелания и предложения местных жителей.

"Благодаря активному благоустройству дворовых территорий Москва стремительно молодеет, становится все более красивой и комфортной для жизни. Очень важно, что москвичи небезразличны и всегда проявляют живое участие в обсуждении проектов благоустройства. Двор дома 6 на улице Лескова в следующем году обретет новое лицо, надеюсь, что это понравится всем жителям. А это главное", – подчеркнула Картавцева.

Недавно Картавцева встретилась с жителями района Лианозово, где в II квартале 2025 года планируется масштабное благоустройство, которое затронет 39 дворовых территорий на площади 40,2 гектар. Она отметила, что все пожелания жителей должны быть тщательно проанализированы, систематизированы и включены в проект.

Жители Лианозова, в свою очередь, пожелали увидеть возле своих домов больше зелени, новые цветники и благоустроенные газоны. По их мнению, необходимо четко размежевать зоны парковки автомобилей от территорий активного отдыха, оборудовать современные детские и спортивные площадки, привести в порядок тротуары.

