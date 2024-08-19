Депутат МГД Картавцева: проект комплексного благоустройства в Лианозове затронет 39 дворов

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Депутат Московской городской думы Лариса Картавцева встретилась с жителями района Лианозово, где в II квартале 2025 года планируется масштабное благоустройство, которое затронет 39 дворовых территорий на площади 40,2 га. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Проекты благоустройства территорий в Москве разрабатываются на основе пожеланий жильцов окрестных домов. В Лианозове предстоит масштабный проект комплексного благоустройства, который предусматривает создание современной, комфортной во всех отношениях инфраструктуры в 39 дворах. Все пожелания жителей должны быть тщательно проанализированы, систематизированы и включены в проект благоустройства", – сказала Картавцева.

Она выслушала пожелания граждан по благоустройству дворов. Жители Лианозова хотят видеть возле своих домов больше зелени, новые цветники и благоустроенные газоны. По их мнению, необходимо четко размежевать зоны парковки автомобилей от территорий активного отдыха, оборудовать современные детские и спортивные площадки, привести в порядок тротуары, заменить асфальт.

По словам Картавцевой, это не последняя встреча. Окончательный вариант проекта должен обязательно согласовываться с жителями.

Масштабное благоустройство стартует в II квартале 2025 года в Лианозове. Планируется создание современной инфраструктуры в крупном квартале, ограниченном улицами Череповецкой, Илимской, Абрамцевской и Алтуфьевском шоссе.

Свои пожелания по благоустройству района высказали и жители района Марьина Роща. Жильцы дома 4 на улице Тихвинской и дома 21 на улице Новосущевской встретились с общественным инспектором Северо-Восточного административного округа (СВАО) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александром Сапроновым и рассказали, какими они хотели бы видеть свои дворы по завершении работ.

Во II квартале 2025 года во дворах этих домов планируется комплексное благоустройство территории. После завершения работ смежные дворы превратятся в единое пространство.

