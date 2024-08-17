Пожелания по благоустройству двух дворовых территорий высказали жители района Марьина Роща

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Общественный инспектор Северо-Восточного административного округа (СВАО) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Сапронов встретился с жильцами дома 4 на улице Тихвинской и дома 21 на улице Новосущевской, сообщает Агентство "Москва".

Во II квартале 2025 года во дворах этих домов планируется комплексное благоустройство территории. После завершения работ смежные дворы превратятся в единое пространство. На встрече с жильцами Александр Сапронов выслушал пожелания о грядущем благоустройстве: люди рассказали, какими они хотели бы видеть свои дворы по завершении работ.

На встрече также присутствовал представитель проектировщика. Жильцы указали на необходимость устранить подтопления некоторых участков двора, которые постоянно происходят после дождей. Высказали свою однозначную поддержку обустройству современных зон тихого отдыха, детских и спортивных площадок.

"В Москве сложилась добрая традиция: благоустройство дворов осуществляется исключительно на основании пожеланий местных жителей. Как никому другому им лучше знать, какими должны быть дворы, в которых они живут. Благоустройство дворовых территорий на ул. Тихвинская, д. 4 и ул. Новосущевская, д. 21 запланировано на следующий год. А сегодня вместе с представителем проектировщика мы поговорили с людьми и выслушали их пожелания, которые лягут в основу проектов благоустройства. В соответствии с концепцией развития территорий во дворах планируется обустройство детских и спортивных площадок, зон воркаута с установкой современных малых архитектурных форм, замена асфальта и бортового камня, озеленение", – отметил Александр Сапронов.

Ранее специалисты реконструировали очистные сооружения "Яковлево" и построили новую канализационно-насосную станцию в ТиНАО. Производительность станции составила пять тысяч кубометров в сутки. При ее возведении использовались современные технологии, в том числе системы автоматизации и диспетчеризации.

Всего за 2024 год в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию две подстанции, заменить более 875 тысяч квадратных метров покрытия дорог, а также построить 24 километра системообразующих газовых сетей. Еще в планах есть создание инфраструктуры для шести автобусных маршрутов и обновление трех крупных парков.

