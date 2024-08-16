Очистные сооружения "Яковлево" реконструированы в ТиНАО

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Специалисты реконструировали очистные сооружения "Яковлево" и построили новую канализационно-насосную станцию в ТиНАО, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Так, производительность станции составила пять тысяч кубометров в сутки. При ее возведении использовались современные технологии, в том числе системы автоматизации и диспетчеризации.

Помимо этого, специалисты смонтировали высокомощные газоочистные установки для исключения неприятных запахов и установили энергоэффективное насосное оборудование для снижения затрат на электроэнергию.

При этом ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе, а диспетчеризацию выполнили с помощью отечественного программного обеспечения.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения", – привели слова вице-мэра в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что в ходе проверки были обнаружены ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. Так, с 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 12 очистных сооружений, при этом в прошлом году специалисты обновили канализационно-насосную станцию "Щапово".

Всего за 2024 год в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию две подстанции, заменить более 875 тысяч квадратных метров покрытия дорог, а также построить 24 километра системообразующих газовых сетей. Еще в планах есть создание инфраструктуры для шести автобусных маршрутов и обновление трех крупных парков.

