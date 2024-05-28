Московский водопровод обеспечит питьевой водой пять районов ТИНАО

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Московский водопровод обеспечит питьевой водой жителей ТиНАО из районов Троицк, Щербинка, Филимонковского, Краснопахорского и Коммунарка. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в течение трех лет в ТиНАО построят свыше 30 километров сетей водоснабжения от деревни Сосенки до города Троицка. Из них 19 километров уже ввели в эксплуатацию.

"По проекту также построят два новых регулирующих водопроводных узла – "Станиславль" и "КраснуюПахру" – и реконструируют четыре существующих водозаборных узла", – добавил Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что строительство и интеграция инженерных сетей в общую московскую сеть является важным направлением в развитии территорий ТИНАО, также как и появление дорожно-транспортной инфраструктуры и метрополитена.

Как отметил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов, работы над "Станиславлем" начнутся в этом году на территории района Троицк. Его производительность составит 20 тысяч кубических метров в сутки, тогда как производительность узла "Красная Пахра" – 15 тысяч кубических метров в сутки. Его строительство начнется в Краснопахорском районе.

Кроме того, в 2025-м планируется реконструкция водозаборных узлов "Измиран", "Микрорайон В", "Ботаково", "ИЯИ", расположенных на территории района Троицк. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы.

Уточняется, что реконструкция "Измирана" позволит увеличить его производительность с 1,2 до 2,2 тысячи кубических метров в сутки, "Микрорайон В" – с 1,9 до 3,2 тысячи, "Ботаково" – с 7 до 12 тысяч, "ИЯИ" – с 1,7 до 4 тысяч. Ввод объектов в эксплуатацию обеспечит жителей ТиНАО питьевой водой от Западной станции водоподготовки, отвечающей всем требованиям СанПиН.

Как рассказал Сергей Собянин ранее, масштабные работы по обновлению системы водоснабжения и водоотведения в ТиНАО стартовали еще в 2012 году. Мэр уточнил, что в Москве заново формируется инфраструктура этого направления. В частности, за весь период мероприятий специалисты реконструировали 24 водозаборных узла, 18 объектов перевели с подземных источников на московский водопровод, а также реконструировали и возвели 11 очистных сооружений.

