31 марта, 14:58Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал, как ТиНАО обеспечивают чистой водой
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Столичные специалисты продолжают обновлять системы водоснабжения и водоотведения в ТиНАО, масштабные работы стартовали еще в 2012 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
Мэр уточнил, что в Москве заново формируется инфраструктура этого направления. В частности, за весь период мероприятий специалисты реконструировали 24 водозаборных узла, 18 объектов перевели с подземных источников на московский водопровод, а также реконструировали и возвели 11 очистных сооружений.
В этом году, продолжил Собянин, в планах:
- реконструкция трех водозаборных узлов: "Ремзавод", "Киевский" и "Шишкин лес";
- строительство четырех канализационных насосных станций;
- возведение второй очереди очистных сооружений "Кокошкино".
"По ряду ключевых показателей вода, которую новые очистные сооружения возвращают в природу, чище речной. Объем воды, поставляемый в ТиНАО со столичных станций водоподготовки, с 2012 года увеличился больше чем в 5 раз", – заключил Собянин.
Ранее стало известно, что на территории Московского зоопарка модернизировали участок канализационного коллектора. Речь идет об участке самотечной сети диаметром 1,4 метра и протяженностью более 50 метров, уточнили в комплексе городского хозяйства столицы.