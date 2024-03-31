Сергей Собянин рассказал, как ТиНАО обеспечивают чистой водой

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные специалисты продолжают обновлять системы водоснабжения и водоотведения в ТиНАО, масштабные работы стартовали еще в 2012 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что в Москве заново формируется инфраструктура этого направления. В частности, за весь период мероприятий специалисты реконструировали 24 водозаборных узла, 18 объектов перевели с подземных источников на московский водопровод, а также реконструировали и возвели 11 очистных сооружений.



В этом году, продолжил Собянин, в планах:

реконструкция трех водозаборных узлов: "Ремзавод", "Киевский" и "Шишкин лес";

строительство четырех канализационных насосных станций;

возведение второй очереди очистных сооружений "Кокошкино".

"По ряду ключевых показателей вода, которую новые очистные сооружения возвращают в природу, чище речной. Объем воды, поставляемый в ТиНАО со столичных станций водоподготовки, с 2012 года увеличился больше чем в 5 раз", – заключил Собянин.

Ранее стало известно, что на территории Московского зоопарка модернизировали участок канализационного коллектора. Речь идет об участке самотечной сети диаметром 1,4 метра и протяженностью более 50 метров, уточнили в комплексе городского хозяйства столицы.