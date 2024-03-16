Более 15 тыс км сетей водоснабжения обследовали роботизированные системы за 20 лет

Фото: пресс-служба АО "Мосводоканал"

В Москве обследовали более 15 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения при помощи роботизированных систем за 20 лет. Специалисты комплекса городского хозяйства пользуются различными способами контроля трубопроводов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В 2023 году при помощи теледиагностики специалисты проверили 438,7 километра водопроводных и 726,1 километра канализационных сетей. Работы проводило подразделение АО "Мосводоканал". Он имеет колесные, плавучие и оснащенные приталиваемыми модулями комплексы. Благодаря такому оборудованию можно узнать о внутреннем состоянии водопроводов, числе монтажа стыковых и заделке раструбных соединений, а также посторонних предметах.

На сегодняшний день при новом возведении осматривают 100% всех коммуникаций. При их эксплуатации организуется плановое обследование.

При проверке сетей телеробот устанавливают в обследуемом отрезке. Им можно управлять дистанционно при помощи джойстика. Благодаря роботу инженеры могут получить видео и фото участков внутренней поверхности трубы. Эти данные помогают провести анализ.

Телевизионные робототехнические комплексы также способны выполнять локальные ремонты. При помощи специальных насадок специалисты чистят трубы рядом со свищем, после чего устанавливают туда бандаж. В частности, роботы позволяют проводить чистовую фрезеровку стыковых соединений и шлифовку швов.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали свыше 70 километров водопроводных и канализационных сетей в прошлом году. Работы провели во всех округах столицы. Специалисты использовали современные технологии и оборудование.



Мэр Москвы рассказал о роботизированных системах в городском хозяйстве