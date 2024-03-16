Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водохранилища Москвы, которые обеспечивают водой столичный регион, подготовили к весеннему половодью. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра напомнил, что в столице работают 15 водохранилищ в составе Москворецко-Вазуской и Волжской систем. Их общая площадь составляет свыше 50 тысяч квадратных метров.

"Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков", – объяснил Бирюков.

По его словам, в текущем году приток может составить около 500 миллионов кубических метров. Бирюков отметил, что городские службы заранее подготовили водохранилища к приему талых вод. Специалисты провели сброс излишков воды. Сегодня ее уровень снижают на 2–6 сантиметров в сутки.

В настоящее время водохранилища двух систем наполнились на 21%, а их свободная емкость достигает 590 и 438 миллионов кубических метров. Благодаря сформированным после половодья запасам воды Москву можно будет обеспечить качественным водоснабжением, добавил Бирюков.

Ранее специалисты подготовили к весеннему половодью, которое начинается в конце марта – начале апреля, гидроузлы столицы. Они проверили работоспособность сооружений на реках Яузы и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы и на всех водохранилищах Москворецко-Вазузской водной системы.



Подмосковные службы начали готовиться к весеннему половодью