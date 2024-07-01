Мэр Москвы обозначил планы модернизации систем жизнеобеспечения в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом и следующем году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию две подстанции, заменить более 875 тысяч квадратных метров покрытия дорог, построить 24 километра системообразующих газовых сетей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что также в планах есть создание в ТиНАО инфраструктуры для шести автобусных маршрутов и обновление трех крупных парков.

По словам мэра Москвы, с 2012 года специалисты городских служб уже модернизировали девять электроподстанций, ввели в эксплуатацию подстанцию "Хованская", отремонтировали свыше 6,5 миллиона квадратных метров дорог.

Кроме того, в ТиНАО было возведено почти 200 километров системообразующих газопроводов и 11 очистных сооружений. Помимо этого, на территории округа появились два крупных газорегуляторных пункта.

Собянин ранее рассказал, что почти 100 километров новых дорог построят в ТиНАО до 2026 года. Строители уже реконструировали Калужское шоссе и 13 километров Варшавского, проложили несколько крупных магистралей, в том числе три из пяти участков дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и трассу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево.

