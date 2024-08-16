Герой РФ Корольков помог привести в порядок военную технику в сквере имени Полетаева

Фото: Александр Чикин

Герой России, заместитель председателя общественного совета Рязанского района столицы Аркадий Корольков помог обновить легендарную военную технику советских времен, которая выставлена в сквере имени Федора Полетаева, передает Агентство "Москва".

"В сквере проводится благоустройство территории, уже скоро он откроется для посетителей. Военная техника нуждалась в особом подходе. На одной из встреч жители попросили меня помочь с покраской – обновлять технику нужно по специальным технологиям. Я обратился к специалистам, которые провели необходимые работы, сделали все аккуратно, и теперь все образцы выглядят как новые", – рассказал Аркадий Корольков.

В сквере имени Героя Советского Союза Федора Полетаева размещены танк Т-80Б, командно-штабная машина на базе БТР-60ПБ, истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8ТВ и другая военная техника. Все это находится в открытом доступе, посмотреть и прикоснуться к экспонатам может любой желающий.

Благоустройство сквера имени Полетаева продолжается уже несколько месяцев. Ожидается, что уже в сентябре сквер, который был закрыт для посетителей, снова откроется.

Ранее депутат Мосгордумы Ольга Мельникова передала в префектуру Южного административного округа столицы более 1,5 тысячи подписей жителей Нагорного района под коллективным обращением о комплексном благоустройстве Черноморского бульвара и прилегающей территории. Она уточнила, что жители хотят видеть на территории бульвара новые детскую и спортивную площадки, зону тихого отдыха, площадку для воркаута, цветники и газоны.

