Акулова обсудила с активными жителями озеленение территории у дома в Пресненском районе

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В Пресненском районе прошла встреча активных жителей с инженером-экологом, директором Московского зоопарка Светланой Акуловой, в ходе чего было спланировано озеленение территории вокруг дома по адресу: Богословский переулок, дом 5, сообщает Агентство "Москва".

Так, жители дома в Богословском переулке обратились к депутату Совета муниципальных депутатов Пресненского округа Наталье Скляровой с просьбой помочь в приведении в порядок зеленых насаждений у их дома. Наталья Склярова пригласила на встречу с активными жителями инженера-эколога Светлану Акулову, обладающую большим опытом в области создания комфортной и экологичной городской среды.

Участники встречи обсудили необходимые меры для приведения в порядок придомовой территории. В частности, планируется посадить новые деревья у дома со стороны Большой Бронной улицы и спилить старые со стороны Богословского переулка. Также участники согласились с необходимостью облагораживания клумб у подъездов.

"Озеленение территорий около домов – важная составляющая благоустройства Москвы в целом. Активная позиция жителей помогает своевременно узнавать о тех локациях, где требуется работа", – отметила Акулова.

По итогам встречи будет направлено обращение в префектуру Центрального административного округа для организации соответствующих работ.

Ранее сообщалось, что в этом году благоустроят спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" в районе Внуково. Их благоустройство проводилось в 2013 году, однако за прошедшее время их инфраструктура устарела.

