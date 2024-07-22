Инфраструктура трех крупных парков обновится в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты обновят инфраструктуру трех крупных парков в ТиНАО. Об этом комплекс городского хозяйства Москвы сообщает в телеграм-канале.

В этом году благоустроят спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" в районе Внуково. Их благоустройство проводилось в 2013 году, однако за прошедшее время их инфраструктура устарела, рассказал заммэра Петр Бирюков.

В парке "Красная Пахра" рабочие заменят спортивное и игровое оборудование, установят новые лавочки, обновят покрытия площадок и прогулочных дорожек, а также мангальные зоны на берегу реки Пахры. В парке "Сосны" поменяют планировку территории и функционал площадок, благоустроят досуговые зоны, прогулочные дорожки и настилы у водоемов.

В парке "Ручеек" поставят современное игровое оборудование в большой разноуровневой детской зоне на берегу пруда, уставят тренажеры в спортзоне, обновят покрытия и ограждения полей для волейбола, футбола и многофункциональной площадки в спортзоне напротив "Снегирь Арены".

В комплексе горхозяйства напомнили, что в ТиНАО в 2023 году завершились работы по обновлению парка в районе Внуково. В 2022-м обустроили парк "Редут 1812 года" в Краснопахорском районе, "Марьинский ручей" в Филимонковском районе, "Природный" парк в районе Троицк и детский парк в районе Вороново.

Ранее сообщалось, что благоустройство сада "Аквариум" на Большой Садовой улице уже выполнено почти наполовину. В ходе работ специалисты сохранят привычный облик пространства, но добавят ему функциональности. Обновят тротуары, установят скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле, а также проведут озеленение. Сейчас уже проложена кабельная канализация протяженностью 2,7 километра, куда уберут воздушные провода.