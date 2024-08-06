Сбор подписей за благоустройство Черноморского бульвара завершен

Фото: Тимофей Мелентьев

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова передала в префектуру Южного административного округа столицы более 1,5 тысячи подписей жителей Нагорного района под коллективным обращением о комплексном благоустройстве Черноморского бульвара и прилегающей территории. Об этом депутат рассказала Агентству "Москва".

"Более 1,5 тысячи человек подписались под очень важной для района инициативой: часть Черноморского бульвара, расположенная на территории Нагорного района столицы, давно нуждается в комплексном благоустройстве. Такое участие жителей – серьезный результат. Уверена, что мы находимся на финишной прямой в этом вопросе. И теперь очень важно, чтобы он решился как можно быстрее. Ведь жителям Нагорного района очень важно иметь в пешей доступности зеленую зону с современной инфраструктурой для прогулок и активного отдыха", – сказала она.

По ее словам, обновленный Черноморский бульвар может стать настоящей жемчужиной юга столицы. Депутат напомнила, что жители хотят видеть на территории Черноморского бульвара, относящейся к Южному административному округу, в первую очередь новые детскую и спортивную площадки, зону тихого отдыха, площадку для воркаута, цветники и газоны.

"Возможно, здесь появятся и оригинальные малые архитектурные формы, которые станут маленькими местными достопримечательностями. Сбор подписей за благоустройство бульвара завершен, но принимаются предложения жителей по благоустройству территории бульвара. Все они также будут переданы в префектуру", – подчеркнула Мельникова.

В этом году планируется благоустроить спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" в районе Внуково. Их приводили в порядок в 2013 году, однако за прошедшее время их инфраструктура устарела.

