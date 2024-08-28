Картавцева: "лежачего полицейского" установили во вдоре дома на Шенкурском проезде

Фото: Диана Тихонова

Накануне по просьбе жителей многоквартирного дома № 8 по Шенкурскому проезду прошли работы по установке искусственной дорожной неровности во дворе дома.

Все восемь подъездов 12-этажного дома на Шенкурском проезде выходят сразу на внутриквартальный проезд. Это весьма оживленная дорога, по которой регулярно ездят на личных машинах и на такси посетители расположенной рядом поликлиники, школы и детского сада.

Жители неоднократно обращались с просьбой об установке искусственной дорожной неровности, чтобы остановить безответственных водителей, которые ездят вдоль длинного дома, не соблюдая установленный скоростной режим. Накануне просьба жителей была исполнена.

"Район Бибирево активно застраивался в 1970-е годы. Конкретно, дом № 8 на Шенкурском проезде был введен в эксплуатацию в 1974 году. Пятьдесят лет назад трафик на дорогах был совсем другим, и проблем с парковками и нарушениями скоростного режима в жилой зоне было гораздо меньше. Поэтому важно сейчас идти навстречу пожеланиям жителей и находить возможности для благоустройства и перепланировки дворов, чтобы водители не гоняли, автомобили не стояли на обочинах, у детей было безопасное пространство для игр, у людей старшего поколения был зеленый уголок для тихого отдыха, а двор оставался территорией добрососедства", – прокомментировала депутат Московской городской думы Лариса Картавцева.

Депутат МГД ранее рассказала о транспортной доступности в СВАО. По ее словам, обновленная развязка на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе позволит жителям районов Лианозово и Бибирево передвигаться быстрее. Картавцева напомнила, что транспортную развязку строители начали модернизировать еще в 2020 году.

