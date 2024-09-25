Новый метод лечения распространенного у мужчин заболевания внедрили столичные врачи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врачи урологического центра Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина начали использовать новый малоинвазивный метод лечения аденомы простаты, которая является распространенным заболеванием среди мужчин. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Данное заболевание, как рассказали в департаменте, фиксируется у трети мужчин в возрасте 40–45 лет, а у 70% пациентов – после 60. Однако благодаря новому методу решить данную проблему можно без каких-либо хирургических разрезов за 15 минут.

Для этого врачи использовали стерильный пар высокой температуры, который подступает к простате через уретру с помощью специальных инструментов под местной анестезией.

"Стерильный пар проходит через ткани увеличенной простаты и уменьшает ее размер, улучшая качество мочеиспускания. Операция не требует длительной госпитализации", – отметили в департаменте, добавив, что данный метод является самым щадящим из всех существующих в настоящее время.

Благодаря этому методу урологический центр ММНКЦ имени Боткина, который первым получил оборудование для этой операции, оказал помощь уже свыше 100 пациентам.

Врачи Морозовской больницы также создали и запатентовали метод "Пузырьковый тест", который позволяет диагностировать инсульт у детей. По словам Сергея Собянина, в рамках этого метода проводится эхокардиография с использованием УЗИ, которая помогает выявить отверстия между камерами сердца.

Во время тестирования медики просят делать особые дыхательные движения. Раньше данный метод применяли только со взрослыми. Теперь же, как подчеркнул мэр, специальную технику врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии будут применять и для детей.

