Собянин: в Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Врачи Морозовской больницы создали и запатентовали метод "Пузырьковый тест", который позволяет диагностировать инсульт у детей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, в рамках разработанного врачами метода проводится эхокардиография с использованием УЗИ, которая помогает выявить отверстия между камерами сердца. Во время тестирования медики просят делать особые дыхательные движения. Раньше данный метод применяли только со взрослыми.

Теперь же, как подчеркнул мэр, специальную технику врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии будут применять и для детей.



"Специалисты вводят тестовый раствор, искусственно повышают давление в сердце и с помощью ультразвука определяют попадание в него микропузырьков", – объяснил Собянин, добавив, что таким образом медики предотвращают развитие серьезного заболевания у детей в будущем.

Ранее столичные врачи начали использовать нейросеть для выявления смещения позвонков. Сервис на основе искусственного интеллекта позволяет медикам не пропустить смещение позвонков при описании рентгенограмм позвоночника. Он автоматически проводит необходимые измерения, что ускоряет процесс подготовки заключения и помогает начать лечение как можно раньше.

