Сергей Собянин рассказал о создании ИИ-сервисов для московских рентгенологов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Искусственный интеллект продолжает расширять свое присутствие в здравоохранении Москвы, постепенно приобретая характер базовой технологии диагностики и лечения. Добиться таких результатов позволила системная работа властей города, врачей-специалистов и разработчиков программного обеспечения, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, ключевая роль во внедрении систем ИИ принадлежит практикующим врачам, ученым, инженерам и аналитикам, которые работают в Центре диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.

Собянин подчеркнул, что реализация проектов происходит при соблюдении четкого алгоритма. Первым этапом работы становится определение заболеваний, диагностика которых с применением систем искусственного интеллекта была бы оправдана.

В данном случае ключевым критерием отбора является социальная значимость той или иной болезни. В зависимости от частоты выявления и уровня потребности в качественной, надежной и быстрой диагностике, возрастает вероятность заказа на разработку соответствующего решения.

После этого специалисты изучают базу лучевых исследований, в которую входит свыше 40 миллионов цифровых снимков пациентов, собранных в Москве. Приняв решение, эксперты составляют техническое здание для дальнейшей работы над системой ИИ, которое публикуется на сайте Центра диагностики и телемедицины.

Принять участие в разработке данного ИИ могут все желающие команды специалистов. По словам мэра, открытость в данном случае является принципиально важным условием успеха, поскольку создать по-настоящему качественный продукт позволяет только конкуренция.

В настоящее время число разработчиков систем искусственного интеллекта для здравоохранения Москвы включает уже 25 отечественных компаний. К ним относятся как гиганты индустрии ИИ, так и относительно небольшие, но перспективные команды.

В 2021 году Центр, стремясь создать для их успешной работы все необходимые условия, открыл доступ к 68 датасетам. Таким образом специалисты получили возможность пользоваться специально подготовленными наборами медицинских данных, в состав которых включены изображения с признаками конкретных заболеваний.

Сбор информации проводился по всем основным модальностям лучевой диагностики. В их число вошли рентгенография, КТ и МРТ. В состав каждого датасета входят изображения, которые уже были изучены и классифицированы медиками. Это помогает ИТ-специалистам проводить самотестирование и дообучение алгоритмов.

После завершения подготовки первой версии сервиса эксперты приступают к ее тестированию в лабораторных условиях. Для работы с исследованиями привлекаются врачи и команды Центра.

Лишь после успешного прохождения всех этапов тестирования и контроля новый сервис ИИ начинает применяться в системе здравоохранения столицы. Тогда врачи используют его для проведения исследований в больницах и референс-центре Москвы. Для того, чтобы обучить медиков применению новой технологии, Центр диагностики и телемедицины готовит для врачей-специалистов инструкции.

При этом качество сервиса и точность работы ИИ в каждом конкретном случае остается под контролем группы, в которую входят представители Центра и медики. Итоговое решение о пригодности разработки принимает врачом-рентгенолог, который пишет заключение.

В ходе этой работы особенно важно выявить и изучить все случаи расхождения между заключением ИИ-сервиса и врача-специалиста. Разработчики передают и используют полученную информацию в ходе дообучения созданных ими моделей искусственного интеллекта.

Процесс доработки может занимать до нескольких месяцев. После его завершения ИИ-сервис вновь передают на тестирование сперва в лабораторных, а затем в полевых условиях.

Вместе с тем с самого начала эксперимента в нем была предусмотрена публичная открытая оценка качества работы алгоритмов. С 2023 года качественные показатели работы ИИ-сервисов можно изучить в формате так называемой матрицы зрелости. Она представляет собой публичные ежеквартальные отчеты работы всех ИИ-решений, которые в настоящий период применяются рентгенологами.

Данная матрица позволяет экспертам медицинских учреждений оценить точность того или иного сервиса и выяснить, повышается ли она со временем. Кроме того, за счет нее разработчики алгоритмов могут сравнить свой продукт с аналогами и доработать его до общего уровня.

В период с 2020 года по настоящее время этот путь прошли свыше 50 сервисов ИИ. Они обучены поиску признаков рака легкого, пневмонии, плоскостопия, рака молочной железы, инсульта, аневризмы аорты и прочих заболеваний. При этом врачи-рентгенологи легко применяют их в своей работе.

Возможности ИИ практически безграничны, обратил внимание Собянин, в связи с чем требования к качеству создаваемых в столице сервисов постоянно растут. В 2020 году ИИ по анализу КТ изображений органов грудной клетки был обучен только поиску признаков пневмонии. При этом на данный момент на аналогичном снимке сервис может обнаружить до 12 патологий за раз.

Вместе с тем некоторое время назад в Москве начал использоваться новый комплексный сервис искусственного интеллекта, который позволяет диагностировать заболевания головного мозга. На предложенном нейросети снимке КТ она выявляет признаки ишемического инсульта и кровоизлияний.

Также искусственный интеллект может произвести все необходимые измерения за пару секунд. При этом медику бы потребовалось на это две-три минуты. В подобных ситуациях скорость имеет критическую важность и непосредственно влияет на результаты лечения и качество дальнейшей жизни пациента.

К настоящему моменту цифровые сервисы стали неотъемлемой частью повседневной медицинской практики не только в Москве, но и в других регионах России. В 2024 году столица открыла доступ к специальной платформе "МосМедИИ", где представлены сервисы искусственного интеллекта для медицинских организаций по всей стране.

К настоящему моменту там открыт доступ к 17 сервисам. Использование данной платформы позволяет врачам из других регионов получать результаты автоматического анализа лучевых исследований, которые выполняются лучшими алгоритмами. Таким образом Москва сделала значимый вклад в успешную реализацию нацпроекта "Здравоохранение".

Собянин обратил внимание, что ИИ не просто облегчает работу медиков, но и позволяет сделать помощь пациентам более доступной и качественной. В связи с этим столица намерена продолжать работу над созданием еще более совершенных сервисов, подчеркнул мэр.

Ранее столичные врачи начали использовать нейросеть для выявления смещения позвонков. Сервис на основе искусственного интеллекта позволяет медикам не пропустить смещение позвонков при описании рентгенограмм позвоночника. Он автоматически проводит необходимые измерения, что ускоряет процесс подготовки заключения и помогает начать лечение как можно раньше.