Путин: младенческая смертность в России стала минимальной за всю историю страны

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В России зафиксировали минимальную за всю историю страны младенческую смертность – 4 случая на тысячу родившихся, отметил Владимир Путин в рамках заседания конгресса "Национальное здравоохранение".

"За последние годы много сделано для охраны материнства и детства, в том числе создана система современных перинатальных центров, включая 175 учреждений по всей стране. Выстроена эффективная система маршрутизации пациентов", – добавил российский лидер.

Младенческая смертность в Москве снизилась в 2,5 раза за время, прошедшее с 2010 года. Об этом ранее сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Вместе с тем за это время в городе в 1,5 раза уменьшилось количество погибших от болезней системы кровообращения и более чем на 10% – от злокачественных новообразований.

В 2025 году смертность в России должна уменьшиться до 12,7 промилле. Речь идет о показателе смерти от всех причин на 1 000 населения.

В России также реализуется набор мер по улучшению демографической обстановки. Однако этот комплекс не имеет сиюминутного эффекта, поэтому ситуация с рождаемостью некоторое время будет оставаться напряженной, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

