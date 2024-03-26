Росстат заявил о снижении коэффициента рождаемости до 1,41 в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2023 году коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41 и достиг исторического минимума. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Самый низкий коэффициент до этого фиксировали в 2006 году. Тогда он составил 1,31. При этом число третьих и последующих детей в расчете на одну женщину возросло.

Наибольшие значения были зафиксированы в Чечне (2,66), Туве (2,44) и на Алтае (2,03). Самые низкие показатели выявили в Ленинградской области (0,88) и Севастополе (0,98).

Максимума коэффициент достигал в 2015 году – 1,78. С того момента он демонстрировал только снижение.

Как пояснили в Минтруде, на рождаемость в стране влияет целый ряд факторов. Речь идет об уровне доходов, социокультурных установках, мерах господдержки, ситуативных и других факторах. По данным ведомства, на протяжении более пяти лет устойчивой остается тенденция к появлению третьих или последующих детей.

Ранее Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России в ближайшие шесть лет. Он заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. Главным предназначением семьи президент назвал рождение и воспитание детей.

