Омбудсмен Волынец: закон о запрете чайлдфри не обязывает рожать

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Закон о запрете пропаганды чайлдфри никого не обязывает рожать, он запрещает популяризацию добровольного отказа от рождения детей, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с RT.

"Он направлен <...> на победу здравого смысла над ложными ценностями, которые нам пытаются навязать наши геополитические партнеры", – добавила она.

Так, по ее словам, пропаганда особенно влияет на подростков и детей, которые являются "мишенью наших противников". При этом закон не влияет на личную жизнь россиян, в том числе на их беседы с друзьями или общение в переписках.

Лучшей пропагандой семейных ценностей и деторождения является государственная поддержка семьи с детьми, подытожила Волынец.

12 ноября нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Нормы касаются именно пропагандирования идеологии. Само решение женщин о рождении детей под закон не подпадает, уточнил спикер ГД Вячеслав Володин.

Также ГД приняла законопроект о введении административного наказания по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

Между тем депутат Ющенко отметил, что вырезать из фильмов и сериалов сцены, где упоминается отказ от деторождения, абсурдно, поэтому закон о запрете пропаганды чайлдфри будет работать, исходя из общей канвы конкретного произведения.