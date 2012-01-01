Демограф Ракша назвал способ повысить рождаемость в России

Эксперты фиксируют в России рекордно низкую рождаемость. В связи с этим депутаты и демографы выдвигают множество предложений: ввести налог на бездетность, полностью искоренить идею "чайлдфри" и даже начать "специальную демографическую операцию". Подробнее – в материале Москвы 24.



Антирекорды

По данным Росстата, в первые шесть месяцев 2024 года в стране родились 599,6 тысячи детей. Это на 16,6 тысячи (3%) меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Отмечается, что такие показатели последний раз фиксировали после дефолта в 1998 году.

При этом в июне текущего года рождаемость в России снизилась еще на 6% – до 98,6 тысячи детей, что стало рекордно низким показателем. До этого число новорожденных обычно не опускалось ниже 100 тысяч.

В то же время в стране фиксируют рост естественной убыли населения. Например, в первые полгода она составила 321,5 тысячи человек. По сравнению с таким же периодом прошлого года это больше на 49 тысяч, заметили в ведомстве.

Курс на повышение

На сегодняшний день в России действительно появляется на свет самое низкое число младенцев за последние 220–230 лет, заявил демограф Алексей Ракша.



(детсады, школы. – Прим. ред.) для увеличения рождаемости. Понятно, что нянечек не хватает, надо для них делать какие-то факультеты или институты. Если мы хотим увеличить рождаемость процентов на 15, то нужно увеличить маткапитал на второго и третьего ребенка до примерно 1,5–2 миллионов.

Алексей Ракша демограф В стране есть инфраструктурадля увеличения рождаемости. Понятно, что нянечек не хватает, надо для них делать какие-то факультеты или институты. Если мы хотим увеличить рождаемость процентов на 15, то нужно увеличить маткапитал на второго и третьего ребенка до примерно 1,5–2 миллионов.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что рождаемость в России подрастет уже через шесть лет.





Юрий Крупнов председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития К середине-концу 2030-х годов уже будет повышенная рождаемость, потому что самих рожениц станет больше. Но при этом и суммарный коэффициент рождаемости, то есть условное число детей на одну женщину фертильного возраста, тоже в принципе у нас падает за эти годы. Этот коэффициент сегодня 1,45 условного ребенка на одну женщину.

Специалист заметил, что с этими показателями к концу столетия в стране может остаться лишь половина всего населения. По его мнению, для сохранения баланса необходимо повысить коэффициент рождаемости минимум до 2,15.

В свою очередь, демограф Владимир Тимаков также спрогнозировал низкую рождаемость до 2030 года. По мнению специалиста, сейчас семьи заводят те самые дети 1990-х, которые появились на свет во время исторического минимума. Однако в будущем эта ситуация улучшится, поскольку в детородный возраст вступят "дети материнского капитала", которые родились после 2006 года.

"Демографическая спецоперация"

Власти не раз подчеркивали, что тема демографии – одна из ключевых в развитии РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что на сегодняшний день "реализуется целый набор мер".

"Дело в том, что демография – это такая область, где реализуемые меры не имеют сиюминутного эффекта", – пояснял он.



Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Ситуация на какой-то период времени еще останется тяжелой, но в этом направлении действительно ведется огромная работа со стороны правительства, и эта тема является действительно одним из главных приоритетов президента России.

Владимир Путин сам не раз говорил о необходимости повысить рождаемость. По его мнению, необходимо создавать условия для демографического подъема и возвращать в государстве моду на многодетность. Он также напомнил, что раньше в российских семьях было по семь-десять человек.

В свою очередь, депутат Госдумы Ирина Филатова в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" призвала на всех уровнях "искоренить" идеи бездетности и культ саморазвития.



Ирина Филатова депутат Госдумы Не деньги залог воспроизводства населения, а воспитание, морально-этические и религиозные рамки, восприятие детей обществом как неотъемлемой части нормальности человеческой жизни. Идеи бездетности, нетрадиционных отношений, замены традиционных семейных ценностей потребительством, саморазвитием, кошечками и собачками должны исчезнуть из информационного поля на всех уровнях.

В пример того, что благополучие напрямую не влияет на рождаемость, Филатова привела в том числе Канаду, Германию и Швейцарию. Там, по ее словам, демография уже давно ушла в депрессию, несмотря на высокий уровень жизни.

Подобное мнение высказала ее коллега – член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Парламентарий заявила, что идея "чайлдфри" является для России чуждой, поэтому ее необходимо запретить. Однако Бессараб добавила, что в этом вопросе необходимо соблюдать "объективную осторожность" и не наказывать россиян, которые не успели найти партнера или не готовы к ребенку в финансовом или моральном плане.

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева, в свою очередь, призвала россиянок обзаводиться семьями уже в 18–19 лет. При этом она заметила, что финансово поддерживать рождаемость сегодня не нужно, поскольку граждане в целом стали жить лучше.

"Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи – студенческие. Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, а они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18–19 лет, когда понимаешь, что рядом человек, который с тобой на всю жизнь", – отметила она.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предлагал ввести налог на бездетность. По его словам, у семейных людей "жизненная ситуация объективно хуже", они нуждаются в деньгах. Он подчеркнул, что неважно, по каким причинам у пары нет потомства – люди должны платить в казну.



Евгений Федоров член комитета Госдумы по бюджету и налогам Налог на бездетность – это конкретный механизм, выработанный в период демографического кризиса, Второй мировой войны, в Советском Союзе. Именно поэтому он был введен в 1941 году, чтобы понятно было, что будут большие потери. Поэтому это конкретная технология.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и вовсе предложила начать "специальную демографическую операцию" в стране. По мнению парламентария, итогом такой программы должен стать демографический подъем. В частности, она заметила, что в семьях должно быть по 4–5 детей, а 51% населения страны должны стать многодетными.



Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция – специальная демографическая операция.

Сами же россияне считают, что поднять рождаемость в стране могли бы выгодная ипотека и рост выплат в декрете, сообщает сайт "Комсомольская Правда". Издание провело опрос, в котором приняли участие 16 тысяч человек. В итоге четверть респондентов (25%) считает, что ситуацию улучшат минимальные ставки по ипотеке семьям с детьми. Еще 18% выступили за увеличение выплаты в отпуске по уходу за ребенком. За бесплатное соцжилье одиноким матерям проголосовали 16% опрошенных.

Также россияне уверены, что поднять рождаемость помогут бесплатные ясли и детсады (14%), бесплатное ЭКО (8%), увеличение маткапитала за второго и следующих детей (9%), а также заморозка ипотеки на время декрета (6%).