Депутат МГД Мельникова предложила установить налоговые льготы для крепких семей

Фото: Тимофей Мелентьев

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова предложила ввести налоговые вычеты для супругов, которые уже длительное время находятся в браке. Она отметила, что это должна быть прогрессивная шкала в зависимости от числа прожитых лет вместе.

"Тем, кто состоит в браке от 10 до 15 лет, было бы целесообразно ежегодно возвращать 5% НДФЛ, от 16 до 20 лет – 7%, от 21 до 25 лет – 8%. А супругам, отметившим серебряную свадьбу, максимальные 10% налога", – подчеркнула депутат.

Как считает Мельникова, такая мера поспособствует укреплению института семьи и традиционных ценностей. Она пояснила, что крепкий брак является условием улучшения демографической ситуации в РФ.

"Вводя дополнительные финансовые меры поддержки, мы подаем четкий сигнал о готовности поощрять людей, для которых крепкая семья – один из основных жизненных приоритетов", – сказала Мельникова.

Также депутат призвала ввести данную меру именно в этом году, поскольку он объявлен Годом семьи.

Ранее Мельникова заявила, что жители столицы, усыновившие ребенка, пользуются широким спектром мер социальной поддержки в виде выплат и льгот, однако было бы целесообразно дополнить этот перечень частичным погашением ипотечного кредита. Она пояснила, что в настоящее время усыновители получают единовременную выплату в размере 24 тысяч 604 рублей.

