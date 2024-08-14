Депутат МГД Ольга Мельникова предлагает предоставить дополнительные льготы усыновителям

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Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова заявила, что жители столицы, усыновившие ребенка, пользуются широким спектром мер социальной поддержки в виде выплат и льгот, однако было бы целесообразно дополнить этот перечень частичным погашением ипотечного кредита, передает Агентство "Москва".

Она пояснила, что в настоящее время усыновители получают единовременную выплату в размере 24 тысяч 604 рублей. При усыновлении ребенка старше семи лет, ребенка-инвалида или нескольких братьев или сестер предоставляется единовременная выплата в размере 187 тысяч 997 рублей на каждого ребенка. Помимо федеральных, существуют также региональные выплаты и льготы.

Поскольку усыновленный ребенок приравнивается к родному, семья также вправе получить материнский капитал, размер которого в 2024 году составляет 630 тысяч 380 рублей за одного ребенка или 833 тысячи 25 рублей за двоих.

"Считаю, что в Год семьи стоит ввести для усыновителей дополнительную меру поддержки у виде погашения 10% ипотечного кредита за каждого усыновленного ребенка. Максимальная сумма субсидии – 1 миллион рублей. Это стало бы дополнительным поощрением для родителей, готовых брать на себя такую ответственность", – подчеркнула Мельникова.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о единовременной выплате неистраченных остатков материнского капитала до 10 тысяч рублей.

Соответствующие изменения будут внесены в законы "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", согласно которым с 1 января 2025 года установится ежемесячная прибавка в 1,2 тысячи рублей к выплатам для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет.