Россияне смогут использовать маткапитал на строительство домов через эскроу-счета

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Маткапитал разрешили тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета. Соответствующий документ подписал Владимир Путин, его разместили на портале правовой информации.

Таким образом, все денежные средства или их часть теперь можно будет перечислять на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или ИП.

В рамках закона предусмотрен и возврат денег в случае прекращения договора по счету эскроу.

Ранее в ГД предложили использовать маткапитал для покупки автомобиля. Парламентарии пояснили, что речь идет о многодетных семьях и родителях, воспитывающих ребенка-инвалида. В материалах к этому законопроекту сказано, что покупаемая машина должна быть российского производства и использоваться только для перевозки пассажиров.

