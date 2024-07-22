Депутат Нилов предложил тратить маткапитал на отечественные автомобили

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Многодетным семьям и родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, необходимо предоставить право на покупку автомобиля с помощью средств маткапитала. Соответствующий законопроект направят в Госдуму, о чем сообщил в своем телеграм-канале глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В материалах к этому законопроекту сказано, что покупаемая машина должна быть российского производства и использоваться только для перевозки пассажиров. При этом Нилов подчеркнул, что автомобиль нельзя отдавать в залог или любым другим способом передавать его в течение пяти лет с момента регистрации транспортного средства. Это, по его словам, позволит избежать злоупотреблений в части "обналичивания" маткапитала.

"Это существенно повысит качество их жизни, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, а также на развитие отечественного автопрома", – объяснил парламентарий необходимость внесения этой идеи в законопроект.

При этом аналогичные законопроекты уже вносились в Госдуму в пятом, шестом и седьмом созывах, однако их не поддержали в кабмине РФ, поэтому они были отклонены.

Недавно Госдума на пленарном заседании приняла поправку, разрешающую тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по договору строительного подряда через эскроу-счета. Средства можно будет направить на счет юрлицу или ИП, осуществляющего строительство дома. Депутаты также предусмотрели возврат средств в случае прекращения договора.

