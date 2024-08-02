Совфед одобрил закон о выплате до 10 тыс рубиз остатков маткапитала

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Совет Федерации одобрил закон о единовременной выплате неистраченных остатков материнского капитала до 10 тысяч рублей. Изменения появятся в законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Поправки также внесут в закон "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", согласно которым с 1 января 2025 года устанавливается ежемесячная прибавка в 1,2 тысячи рублей к выплатам для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет. Льготы будут назначаться в беззаявительном порядке, при этом они будут повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.

Однако инвалиды I группы с детства станут исключением, если к их пенсиям производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.

Закон, разрешающий выплачивать неистраченные остатки маткапитала, ГД приняла 24 июля. Граждане, получившие сертификат, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере остатка.

Инициативу о выплате россиянам неистраченных средств маткапитала выдвинул в День семьи, любви и верности Владимир Путин. Однако он обратил внимание, что на первое время необходимо ограничить эту сумму.