Демограф Ракша: в РФ рождается самое низкое количество детей за последние 220–230 лет

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В России рождается самое низкое количество детей за последние 220–230 лет. Об этом в эфире радио КП заявил демограф Алексей Ракша.

"При этом в стране есть инфраструктура (детсады, школы. – Прим. ред.) для увеличения рождаемости. Понятно, что нянечек не хватает, надо для них делать какие-то факультеты или институты. Если мы хотим увеличить рождаемость процентов на 15, то нужно увеличить маткапитал на 2 и 3 ребенка до примерно по 1,5–2 миллиона", – рассказал эксперт.

Ранее Владимир Путин указал на необходимость формирования в России условий для семей, которые позволили бы повышать рождаемость и заботиться о народонаселении. Нужно создать такие условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, уточнил президент. Он призвал решать демографические проблемы и оказывать поддержку семьям с детьми.