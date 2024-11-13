Депутат Госдумы Милонов назвал холостяков ущербными

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Холостячество – это состояние ущербное, так как одиночество для мужчины противоестественно, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"В Священном Писании сказано: либо принимайте монашество, то есть полную аскезу, отказываетесь от всех благ мира, от всех удовольствий, либо женитесь", – напомнил политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом распад семей Милонов назвал нормальной практикой, уточнив, что власти не могут вмешиваться в данный процесс, так как эти отношения касаются сугубо двух людей. В свою очередь, именно пропаганду холостяцкого образа жизни, образ ловеласа, который живет только мимолетными увлечениями, депутат осудил.

"Мужененавистники с женоненавистниками абсолютно отвратительны мне. Я за то, чтобы мужчины любили женщин и наоборот. Чтобы были семьи", – пояснил Милонов.

Чиновник указал на связь между холостяками и оппозиционерами, подметив, что количество последних в основном состоит из людей, живущих "ненормальными форматами".

"Человек, у которого жена, дети – он добрый человек, он за Россию, он за будущее. А человек, который холостяк, за что он? Он за смерть. Он умрет, и все закончится", – заключил политик.

Ранее Милонов осудил мужчин, пользующихся услугами эскортниц, приравняв их к соучастникам преступлений. По его словам, мужчина, который платит 50 тысяч за ночь эскортнице, "недостоин" иметь такие деньги.

В Госдуме между тем предложили запретить пропаганду против традиционных духовно-нравственных ценностей среди несовершеннолетних. В пояснительной записке говорится, что к таким ценностям относятся, в частности, жизнь, честь и достоинство человека, его права и свободы, любовь к родине, ответственность за свою страну, крепкая семья, человечность, уважение к истории и традициям, а также единство народов России.