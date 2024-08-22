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Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал пользующихся услугами эскортниц мужчин соучастниками преступлений. По его словам, мужчина, который платит 50 тысяч за ночь эскортнице, "недостоин" иметь такие деньги.

"Он не может распоряжаться ими правильно, он также должен быть привлечен за соучастие в этом незаконном бизнесе. Эти деньги ему явно лишние", – сказал Милонов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Он также призвал задержать эскортниц, добавив, что они "все известны".

Милонов ранее негативно оценил подарки российским спортсменам, которые выступили на Олимпиаде в Париже за другие страны. Парламентарий счел это бесчестным по отношению к тем спортсменам, которые решили не ехать на Олимпиаду.

До этого Милонов также назвал азиатские фильмы "восточной фигней". По его словам, российские онлайн-кинотеатры не должны показывать более 1% такого контента от общего числа фильмов.