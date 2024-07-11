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Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал азиатские фильмы "восточной фигней" и призвал ограничить их показ в России, передает радиостанция "Говорит Москва".

По его словам, российские онлайн-кинотеатры не должны показывать более 1% такого контента от общего числа фильмов.

"Там кто-то следит за контентом? Онлайн-кинотеатры состоят из кучи этой восточной фигни, которая среди подростков модной становится. Образ такого романтического героя из дорамы. Я очень люблю компьютерные игры, это Genshin Impact, это фигня полнейшая, только лузеры играют в Genshin. Все эти Final Fantasy и прочее. Нормальные люди этим не интересуются", – сказал депутат.

До этого Милонов раскритиковал турецкие сериалы. Как считает парламентарий, из-за них у женщин создается "ложный образ" идеального мужчины, которого в реальности не существует. Он призвал режиссеров показать, как будет на самом деле. По его мнению, в России эти сериалы нужно запретить.

