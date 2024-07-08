Депутат ГД Милонов призвал ввести городской дресс-код при жаре

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Городской дресс-код при жаре необходимо ввести в РФ, заявил депутат Госдумы, замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что появление в пляжном виде в городе – это неуважение к его жителям, а также несоблюдение культурных норм и приличий страны. Милонов считает, что людей, которые публично обнажаются, не заботит мнение окружающих, поэтому исправить их поведение можно только штрафами. Сейчас часто можно увидеть на улицах полуголых взрослых и идущих рядом с ними детей, отметил парламентарий.

"Они хороший тон не понимают, потому что сами на хорошем языке не разговаривают", – цитирует телеканал "360" депутата.

По словам Милонова, снятая футболка не делает нахождение на солнце легче. Наоборот, люди обгорают, также "есть некие нормы приличия", подчеркнул депутат. Все дело в невоспитанности, с которой нужно бороться, заключил Милонов.

В свою очередь, адвокат Сергей Горшков рассказал, что появляться в купальниках или коротких топах в городе не запрещено. Если все интимные места человека прикрыты, то формально такой внешний вид не будет нарушением общественного порядка, уточнил юрист.

Если же видно что-то лишнее, то человека можно привлечь к административной ответственности. По словам адвоката, штраф составит около 5 000 рублей. Горшков дополнил, что обнажение обычно идет в компании с другими нарушениями, так как редко трезвый и адекватный человек ведет себя таким образом. В этом случае нарушителя могут доставить в отдел и задержать до трех часов для составления протокола.

Кроме того, раздевание может довести до тюрьмы. Намеренная демонстрация половых органов в условиях, когда их могут увидеть дети, грозит уголовной ответственностью. За такие действия можно привлечь по части 2 статьи 242 ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Она предусматривает наказание сроком от двух до пяти лет лишения свободы.

Адвокат напомнил, что откровенный внешний вид может привести к конфликтам и дракам с людьми, которым он не понравится. Для того чтобы загорать, в Москве есть пляжи, в том числе и нудистские, подчеркнул Горшков.

Между тем врач-диетолог Виктория Безнебеева рассказала, какие напитки лучше всего освежают в жару. По ее словам, в жаркую погоду нельзя употреблять газированные напитки и молочные коктейли из-за большого количества содержащегося в них сахара.

"Он вызывает еще большее обезвоживание, поэтому в такую погоду жажда никуда не исчезнет. Кроме того, вы еще и наберете лишние килограммы", – сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога.

Безнебеева добавила, что в ингредиентах, из которых делают молочные коктейли, есть питательные вещества, пробиотики и витамины. Однако в жаркие дни они "улетучиваются", а резкие перепады температур могут привести к тому, что продукт быстро испортится. Это чревато пищевым отравлением, уточнила врач.

Врач объяснила, что популярный летний напиток "айс-латте" тоже не поможет утолить жажду. Он, как и обычный кофе или чай, обладает мочегонным эффектом, поэтому быстро выводит полезные вещества и жидкость из организма.

Безнебеева порекомендовала в жаркие дни пить воду, компоты с низким содержанием сахара, чай на основе трав и газированную минеральную воду.

Врач посоветовала покупать напитки, в которых не содержится сахар, кофеин и таурин – последний ингредиент может оказывать негативное влияние на сердце в жаркую погоду.

Ранее столичный Дептранс рекомендовал горожанам не оставлять животных и детей в жару в машине. При уличной температуре 30 градусов закрытая машина прогревается до 43 градусов за 10 минут. По данным синоптиков, до 9 июля в Москве ожидается сильная жара до 31 градуса тепла.