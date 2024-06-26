Загоравший на детской площадке в трусах москвич ударил девушку за замечание

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке в Москве, ударил девушку за то, что она сделала ему замечание. Правоохранители рассказали ТАСС о происшествии.

Видео, на кадрах которого можно заметить, как мужчина проявляет агрессию, распространилось в Сети.

"Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома на Криворожской улице. Девушка увидела двух полуголых мужчин, которые там загорали. Она сделала им замечание, в ответ на что один из них стал нецензурно выражаться в ее адрес, а потом ударил", – отметил собеседник агентства.

Пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники столичного главка МВД РФ намерены провести проверку, дать правовую оценку действиям мужчины, а затем принять решение в соответствии с законодательством.

Ранее двухлетний ребенок пострадал на детской площадке в Москве из-за конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого один из них распылил в соперника перцовый баллончик. У малыша выявили химические ожоги обоих глаз.

